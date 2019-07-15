بالفيديو... ميغان ماركل تخالف البروتوكول مع بيونسيه وجاي زي

حضر الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، أمس الأحد، العرض الأوروبي الأول لفيلم "الأسد الملك"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقبال "دوق ودوقة ساسكس" في العرض الأول للفيلم، بطلته، المطربة الأمريكية، بيونسيه، وزوجها مغني الراب، جاي زي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وما أن التقت ميغان ماركل بيونسيه وزوجها حتى استقبلت المطربة الأمريكية بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي، فليس أي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.

B: The baby, so beautiful. We love you guys.

H: And how are the twins?

B: They are not here. They don’t come on every trip. We left them at home. They would loved to have been here

JZ: The best advice I can give you, always find time for yourself

Me: Surreal pic.twitter.com/douyHQQ53r — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 14, 2019

كما أن قواعد السلوك تملي أن الأشخاص العاديين ليس من المفترض أن يمسوا أفراد العائلة المالكة البريطانية، إلا إذا هم بادروا بهذا، ولكن قررت ميغان ماركل أن تمنح بيونسيه وزوجها استثناء.

ووجه جاي زي، زوج بيونسيه، نصيحة لميغان ماركل والأمير هاري، بعد إنجابهما لطفلهما الأول "آرتشي"، وهي "رغم انشغالكما برعاية أطفالهكما، اعثروا دائما على وقت لكما".

وفيلم "الأسد الملك" هو النسخة الحية من فيلم "ديزني" للرسوم المتحركة الشهير، الذي عرض في عام 1994، وتلعب بيونسيه في أحداثه دور "نالا".