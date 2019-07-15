تصميم جديد محدث لموقع "تويتر"

يعمل "تويتر" منذ بداية العام الجاري على اختبار التصميم الجديد على عينة من المستخدمين ويضيف المزايا تدريجيا له مع إصلاح بعض المشاكل هنا وهناك، والآن أصبح جاهزا للجميع.

الآن هناك شريط جانبي يمكن من خلاله تصفح كل أقسام الموقع مثل الصفحة الرئيسية، الاستكشاف، الإشعارات والتنبيهات، الرسائل الخاصة، المفضلة، القوائم، الملف الشخصي والمزيد، كما نقل موقع "عالم التقنية".

كما يوجد هناك زر كبير لإنشاء تغريدة جديدة مع بقاء نفس المستطيل الخاص بكتابة التغريدة في أعلى الصفحة الرئيسية.

وعلى اليمين هناك قائمة الوسوم الأكثر رواجا ومقترحات أشخاص لمتابعتها.

وحصل قسم الرسائل الخاصة على تصميم جديد موسع يتيح بسهولة استعراض الرسائل والرد عليها من نفس الصفحة، مع سهولة في التبديل بين الحسابات. وخصائص بحث متقدم ودعم ثيمات جديدة وخيارات ألوان إضافية مع دعم الوضع الليلي رسميا بلون أسود غامق وليس كحليا.

غير "تويتر" مكان قسم اللحظات ليكون ضمن قائمة المزيد في الشريط الأيسر الجانبي، وركز على قسم الاستكشاف ووضعه في أعلى القائمة، يتيح قسم الاستكشاف التعرف على بث مباشر بالفيديو ولحظات من مغردين محليين قريبين منك.

أما مستطيل كتابة تغريدة جديدة فهو يتيح إرفاق صورة ثابتة أو متحركة أو إنشاء تصويت أو رموز تعبيرية وبسهولة من خلال وجود شريط خاص بها دون الحاجة للضغط عليه، ونلاحظ غياب زر الموقع الجغرافي نظراً لعدم استخدامه كثيرا.

لتجربة التصميم الجديد اضغط على صورة الملف الشخصي وستلاحظ خيار جديد "Try the new Twitter" قد ظهر لك، علما أن التصميم الجديد لم يظهر للجميع اليوم إنما تدريجيا.