شرطة السعودية تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المدرب المغربي

كشفت الشرطة السعودية آخر تطورات مقتل مدرب عربي في أحد الأندية الرياضية، على يد مواطن سعودي في الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، "أنه وفي تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغا عن تعرض مقيم مغربي الجنسية، 29 عاما، للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية، بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض"، بحسب ما نشرته شبكة "العربية".

وأضاف أن "إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبطت بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب يحمل الجنسية المغربية.

وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.