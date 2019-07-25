تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

بعدما صدم محبيه العام الماضي، بإعلان إصابته بالسرطان، كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن وصيته لابنه، الممثل أحمد الفيشاوي، التي يرغب في تنفيذها بعد وفاته.

وقال الفيشاوي خلال ندوة تكريمه في المهرجان، إنه طالما حلم بتقديم فيلم سينمائي عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.

وأعرب فاروق الفيشاوي ، عن رغبته في أن يقوم نجله، الممثل أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.

وتوفي فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، رحل الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح اليوم عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن دخل في غيبوبة مساء أمس الأربعاء.

وفي بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، وفاة الفنان المصري قائلة "إن الفنان الكبير كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل.

ودخل الفنان المصري المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية إثر إصابته بمرض السرطان.

وشيعت جنازة الراحل، عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، لكنه أظهر مدى شجاعته في مواجهة المرض.

وقال الفيشاوي في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية في دورته الأخيرة: "ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا".

وأضاف "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه".