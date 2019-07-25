بالصور... قطط زرقاء روسية تثير إعجاب آلاف المستخدمين

اشتهرت صفحة "انستغرام" الخاصة بالقطتين آوري وخافي اللتين حظيتا على 120 ألف متابع، وتعيشان القطط في بريطانيا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Russian Blue Cats Xafi & Auri (@xafiandauri) 12 Июл 2019 в 9:08 PDT

ويسأل المتابعون عادة كيف يميز أصحاب القطط بينهما فهما تبدوان كتوأم، وقال المالكون، إن خافي خلقت عام 2016 أما آوري عام 2015، لكن القطتين الآن متساويتين في الحجم ومن الصعب تمييزهما، فوجه آوري مستدير وآذانها عريضة وشعرها أغمق قليلا أما وجه خافي فله زوايا حادة أكثر وأذنيها نمت بالطول.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Russian Blue Cats Xafi & Auri (@xafiandauri) 27 Июн 2019 в 8:55 PDT

بالإضافة إلى الاختلافات الخارجية الصغيرة، يقول أصحابها أن القطط تختلف في الشخصية والسلوك.

القطة خافي أكثر عاطفية ودفئا وتحب الناس مقارنة بآوري الشقية التي تتميز بسرقتها أية أشياء صغيرة تجدها وآوري شخصية مستقلة بالإضافة إلى أنها رشيقة ورياضية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Russian Blue Cats Xafi & Auri (@xafiandauri) 20 Июн 2019 в 8:56 PDT

والقط الأزرق الروسي هو نوع من القطط ذات الأصل الجيد، وأصول هذه السلالة غير معروفة، لكن يُعتقد أن أصلها من جزيرة أرخانجيلسك في شمال روسيا. الطقس هناك شديد الصعوبة في الشتاء، لذا طوّر الروسي الأزرق فراء سميكا ومخمليا عازلا، وبدأ انتشار السلالة لأجزاء أخرى من العالم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

لدى القطط الروسية الزرقاء عيون خضراء مميزة. تبدأ هذه الصفة في التطور من الشهر الرابع من العمر، وتولد جميع القطط الصغيرة بعيون زرقاء، لكن اللون يتغير إلى اللون النهائي للقطط البالغة حينما تكبر.