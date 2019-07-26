بالصورة.. مسجد في بريطانيا يساعد المواطنين على مواجهة الحر بالمياه المجانية

قام المسؤولون عن مسجد "مكي" في لونغسايت بمدينة مانشستر البريطانية، بوضع صناديق من المياه والتمور بالقرب من باب المسجد للراغبين من المارة والمتعبين من الحرارة الشديدة التي تصرب المنطقة.

القائمون على المسجد قاموا بوضع صناديق المياه الباردة بجانب باب المسجد، معلقين لافتة كتب عليها " المياه مجانا. ساعد نفسك".

وفي تغريدات على الموقع الرسمي للمسجد علق القائمون على هذه المبادرة قائلين "نقدم المياه خارج المسجد لمساعدة الناس على البقاء مرتاحين في هذه الحرارة الغير عادية".

" سواء كنت تحضر إلى المسجد أو تمر ببساطة، لاتترد بمساعدة نفسك".

We’re providing free water and dates outside the mosque to help people stay cool in this extraordinary heat.



Whether you are attending the mosque or simply passing by, please feel free to help yourself 😊#hottestdayoftheyear #heatwaveuk #hottestdayonrecord pic.twitter.com/reIiLCgpZ7 — Makki Masjid (@MakkiMasjid_Mcr) July 25, 2019

وفي تغريدة أخرى جاء فيها "إذا أصبحت المياه دافئة فسنستبدلها بزجاجات باردة".

If the water starts to get too warm we will replace them with cooler bottles — Makki Masjid (@MakkiMasjid_Mcr) July 25, 2019

وشهدت بريطانيا يوما من أحر الأيام في شهر يوليو/تموز 2019، بعد أن سجلت درجة الحرارة في مانشستر أعلى مستوى لها حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية وفي لندن إلى 38 درجة مئوية.