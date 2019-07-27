موسكو تنتظر كسر رقم قياسي سجل في زمن بريجنيف

وتشير التوقعات إلى إمكانية تعرض موسكو إلى موجة برد غير عادية في يومي 30 و31 يوليو/تموز.

وقال ألكسندر غولوبيف، مسؤول هيئة الأرصاد الجوية الروسية، في تصريحات صحفية إن درجة الحرارة في موسكو في هذين اليومين ستنخفض إلى 11 – 16 درجة مئوية فوق الصفر في النهار و5 – 10 درجات فوق الصفر في الليل، وهذا في عز الصيف عندما لا تقل درجة الحرارة، عادة، عن 25 درجة مئوية فوق الصفر.

ولم تعرف موسكو موجة برد كهذه في عز الصيف منذ عام 1977 أو منذ زمن الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف عندما وصلت درجة الحرارة في الليل إلى 7 – 7.5 درجة فوق الصفر مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق.

وأضاف مسؤول هيئة الأرصاد الجوية أنه لا يستبعد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحطيم هذا الرقم القياسي.