بالفيديو... نساء يستخدمن "التنورة" للسرقة... وآخر يسرق الثور بالسيارة

أظهر فيديو تم تجميعه من عدة كاميرات لمتاجر ومواقع مختلفة حصلت فيها حالات سرقة كيف تقوم بعض النساء والرجال بالسرقة من دون لفت انتباه الآخرين عليهم.

يظهر الفيديو الذي نشرته وسائل التواصل الاجتماعي كيف تقوم بعض النساء في بعض المتاجر بإخفاء المسروقات تحت ملابسها، وفي معظم الأحيان تستخدم التنورة لإخفاء القطع المسروقة.

وفي لقطة أخرى يظهر رجل وهو يسرق ثورا كبيرا ويضعه في سيارته الصغيرة ويذهب بعيدا.