بالفيديو والصور… سباق لاختيار أسرع حمار في المغرب والجائزة 260 دولار

اختتم، أمس الأحد، مهرجان "بني عمار"، فعالياته، بمسابقة لاختيار أسرع حمار وأجمل أتان (أنثى الحمار)، حيث كان أغلب المشاركين من الشباب.

قالت صحيفة "هيسبريس" المغربية، إن سباق الحمير امتد على مسافة 1500 متر، وشهد تنافسا كبيرا بين 17 شابا امتطوا حميرهم، وحثوها على بلوغ نقطة الوصول بأقصى سرعة ممكنة.

واستطاع متسابق يدعى رضا بومهدي، حسم سباق الحمير لصالحه، متقدما ببضع ثوان عن منافسيه، وفاز بالمرتبة الثانية نبيل بومهدي، في حين حاز المتسابق حمزة البوجمعاوي، على الرتبة الثالثة.

وحصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 2500 درهم مغربي (حوالي 260 دولار أمريكي) كما حصل الفائزون على أذرع تذكارية، وعلى أكياس من الأعلاف قدمتها لهم الجمعية المغربية للرفق بالحيوان.

تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمارhttps://t.co/WpGrne1BQD pic.twitter.com/JcK4IlVJ14 — brahim wakrim (@Full_gools) July 29, 2019

وشهد المهرجان أيضا، مسابقة أجمل أتان، وهي المسابقة التي حظيت بمتابعة كبيرة من طرف سكان البلدة، حيث حرص المشاركون فيها على تزيين أتنهم وحميرهم بما لديهم من إكسسوارات بسيطة لنيل إعجاب لجنة التحكيم.