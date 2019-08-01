بالصور.. العثور على "لغز" داخل معدة تمساح يثير الذعر

عثر داخل معدة تمساح في مزرعة بولاية كوينزلاند الأسترالية، على شريحة يستخدمها الجراحون لتثبيت العظام المكسورة ، يعتقد أنها كانت تخص إنسانا.

وعثر على الشريحة المعدنية مع 6 مسامير داخل معدة التمساح البالغ طوله 4.7 متر، الذي فارق الحياة مؤخرا عقب صراع ضار مع تمساح آخر.

ووصفت إدارة المزرعة العثور على الشريحة باللغز، إذ سيكون تتبع مصدرها أمرا غاية في الصعوبة، وفقا لشبكة "سي إن إن".

Orthopaedic-like plate found in large croc gut in Australia! https://t.co/Z3X5OzkReb pic.twitter.com/JXPXaLAqIp — Koorana Crocodile Farm (@KooranaF) July 30, 2019

ويبلغ طول القطعة المعدنية نحو 10 سنتيمترات، وقال مدير المزرعة جون ليفر إنها مصنوعة في سويسرا ومن طراز قديم نسبيا، لكن كود التعريف الخاص بها تآكل بتأثير إفرازات معدة الحيوان الزاحف العملاق.

Mystery as surgical plate found in 15-foot crocodile's stomach https://t.co/KLHGEF4TOV pic.twitter.com/FxwR9fVm4P — texaspost (@texsaspost) July 31, 2019

وقال مسؤول، إن هذه الشريحة استخدمت في جراحة لإنسان أو حيوان، وربما كانت في معدة التمساح لـ45 أو 50 عاما.

ومن المنتظر أن تتدخل سلطات الأمن وتفتح تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت الصفيحة تعود لإنسان.