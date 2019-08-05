إليسا تنعى ضحايا انفجار معهد الأورام

نعى عدد من نجوم الفن والغناء والرياضة في العالم العربي، ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأعربت المطربة اللبنانية، إليسا عن حزنها من الحادث الانفجار، وعلقت على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث الله يرحم اللي سقطوا".

كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث. الله يرحم اللي سقطوا — Elissa (@elissakh) August 5, 2019

​وغرد الممثل المصري، أحمد السقا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء 💔#معهد_الاورام — Ahmed Elsaka (@ElSaka) August 5, 2019

​ونعى عصام الحضري حارس المنتخب الوطني المصري السابق ضحايا الانفجار: "إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان".

انا لله و انا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل ، اللهم اجرهم في مصيبتهم و ألهمهم الصبر و السلوان — Essam El-Hadary (@ElHadary) August 5, 2019

​وغردت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر "تويتر": "أحر التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. قلوبنا معكن والله يحمي مصر والشعب المصري".

أحر التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. قلوبنا معكن والله يحمي مصر والشعب المصري — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 5, 2019

​وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد في مؤتمر صحفي من معهد ناصر حضرته "سبوتنيك"، إن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

حدث الانفجار نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

ومنذ نشوب الحريق تضاربت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية في مصر، وما تنشره وسائل الإعلام المحلية، حيث تناولت الصحف في البداية حدوث انفجار داخل معهد الأورام، ليتم نفيه بعد ذلك وتأكيد أن الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.