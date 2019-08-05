"رجال نائمون"... دراسة تكشف المستور عما يعانيه الذكور في مواجهة السيدات

"الرجال دوما ما يحبون النوم ويفضلونه عن غيره من متع الحياة"، أسطورة شهيرة ترددها الكثير من النساء، لكن دراسة بريطانية كشفت حقيقة تلك الأسطورة.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا حول دراسة لكشف المستور حول تلك الأسطورة، عن طريق تحديد من يفضل "غفوة القيلولة" في منتصف اليوم أكثر الرجال أم النساء.

وكشفت الدراسة البريطانية أن 13% من الرجال يفضلون "غفوة القيلولة" مقابل 6% من النساء، من عينة مكونة من أكثر من ألفي رجل وامرأة.

Study finds that women are half as likely as their male counterparts to sleep in the afternoon: A poll of 2,000 Britons - half men and half women - found 13 per cent of men had a daily nap but just six per cent of women. The study also found a quarter of… https://t.co/Vzmy6RgVKZ pic.twitter.com/JyaRqk8kxN — RushReads (@RushReads) August 4, 2019

كما كشفت الدراسة أيضا أن ربع النساء "عينة البحث" لم يحصلن طوال حياتهن على قيلولة، في حين 16% فقط من الرجال لم يناموا في منتصف اليوم طوال حياتهم.

كشفت الدراسة أيضا أن الرجال يحتاجون من 20 إلى 30 دقيقة فقط، كي يشعروا بالراحة الكافية، وإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بصورة كاملة.

وأوضحت ليزا آرتيس، أخصائية معهد النوم في بريطانيا أن الرجال يحتاجون فترة من 20 إلى 30 دقيقة فقط، كي يشعروا باليقظة الكاملة".

وتابعت "أي وقت أطول من هذا يدخل الرجل في نوم عميق، ويجعله يستيقظ شاعرا بالنعاس ولا يشعر بالراحة على الإطلاق".