لبنان… الدفاع المدني يخمد حريق سيارة بطريقة مبتكرة 

استطاعت قوات الدفاع المدني في لبنان، استخدام وسيلة جديدة لمقاومة الحرائق، بصورة سريعة، لاعتمادهم على طرق غير تقليدية.

ذكرت قناة "إل بي سي"، أن عناصر من الدفاع المدني، تمكنوا، مساء اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب داخل سيارة في الأشرفية في بيروت.

للمرة الأولى في لبنان عناصر الدفاع المدني يخمدون حريق سيارة في الأشرفية بواسطة دراجة moto ambulance.https://t.co/T62xw8bOLV pic.twitter.com/1oCYTGQa8r — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 6, 2019

وذكرت صفحة الدفاع المدني على "تويتر"، أن أفراد الدفاع المدني تمكنوا من تنفيذ المهمة بسرعة قصوى، لتقتصر أضرار الحريق على الجوانب المادية.

وذكرت صفحة الدفاع المدني على "فيسبوك" أن رجال الإطفاء استعانوا بدراجة نارية "moto ambulance"، التي تمكنهم من تخطى المناطق المزدحمة بصورة أسرع من سيارات الإطفاء التقليدية، كما اعتمدوا على تقنية متطورة تعرف بالـ"AFT"، التي تستخدم لإخماد هذا النوع من الحرائق.