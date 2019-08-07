تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، اليوم الأربعاء، عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".

"ذا فويس كيدز" وأكد حسني الأخبار المتداولة حول انسحابه من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "the voice kids"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال الفنان المصري: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة".

لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز

انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه ....

هتوحشوني جداااااااااً

و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله

ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب

شكراً pic.twitter.com/9gOdVmIstd — Tamer Hosny (@tamerhosny) August 7, 2019

​وتابع: "هتوحشوني جدًااااااااا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب.. شكرًا".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تشارك في لجنة تحكيم البرنامج بالموسم الجديد، بعد مشاركتها في الموسمين السابقين منه، وتم طرح اسم الفنان المصري محمد حماقي ليكون ضمن لجنة التحكيم بديلًا عن تامر حسني.