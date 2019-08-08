فريق غواصين من البحرين يفشل في العثور على سمكة قرش الحوت

فشل فريق البحرين للغوص التطوعي (BDVT) بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، في العثور على سمكة قرش الحوت التي شوهدت في ساحل مراسي البحرين.

ذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه "في ضوء الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سمكة القرش من الحجم الصغير في ساحل مراسي البحرين، فقد قام فريق البحرين للغوص التطوعي (BDVT) وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بتنفيذ عملية مسح شاملة للساحل والمنطقة التي حوله لبضع ساعات".

وأضافت الوكالة أنه "لم يتم العثور على أية سمكة قرش هناك، الأمر الذي يؤكد مغادرة السمكة للساحل".

وصرح المجلس الأعلى للبيئة بأن المشرفين على الساحل أكدوا أن السمكة التي شوهدت قرب الساحل هي من نوع (القرش الحوت)، وهذا النوع من الأسماك يعتبر من الأسماك المسالمة ولا تشكل خطرا على الإنسان، حيث أنها تتغذى على الهائمات البحرية الدقيقة.

ووجه المجلس رسالة طمأنة لجميع مرتادي الساحل، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للتأكد من خروج سمكة قرش الحوت الصغيرة من المنطقة نهائيا، مثنيا على الجهود التي بذلها فريق (BDVT) في عملية المسح البحرية التي شارك فيها 12 غواصا من المدربين والمحترفين.