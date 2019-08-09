للمرة الأولى... بث حدث رياضي كبير في الصين باستخدام الجيل الخامس

طبقت الصين، أمس الخميس، تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لأول مرة في بث حدث رياضي كبير.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية لألعاب الشباب لجمهورية الصين الشعبية في تايوان بمقاطعة شانشي، وفقا لما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية.

وذكرت الوكالة أن استخدام التكنولوجيا الجديدة سمح للمشاهدين بمشاهدة حفل افتتاح الحدث عبر هواتفهم وأجهزة التلفزيون.

ونقلت عن ليو جيا باو باللجنة المنظمة، قوله: "إنه تم إنشاء 489 محطة جيل خامس لضمان خدمة البث في 58 ملعبًا خلال الحدث في تايوان".

وأشار إلى أن شركتي الاتصالات الصينيتين العملاقتين تشاينا موبايل وشركة تشاينا يونيكوم اشتركتا في بناء المحطات.

ومن جانبه صرح وانغ ون يان من شركة "زي.تي.إي"، عملاق الاتصالات الصيني الآخر والذي قدم الرعاية لخدمة اتصالات الجيل الخامس لهذا الحدث، بأن التأخير الزمني للبث عبر شبكة الجيل الخامس أقل من ثانية، لذا يمكن للمشاهدين مواكبة الألعاب بكفاءة أكبر، مشيرا إلى أن "شركة زي.تي.إي تستعد أيضا لتنفيذ تقنية الجيل الخامس في أولمبياد بكين الشتوية القادمة في عام 2022".