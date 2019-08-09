عارضة أزياء تخاطر بحياتها من أجل أناقتها... صور

وفي طريقها إلى محطة القطار أحست عارضة الأزياء، جيما داوني، البالغة من العمر 23 عاما، بألم في كعبها ثم لاحظت تورم في كاحلها، الذي انتشر بسرعة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

أسرعت داوني إلى الطبيب، لكنه قال لها أنه لا داعي للقلق فليس هناك من شيء خطير، وفي اليوم التالي استيقظت داوني في حالة تقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب.

وعادت داوني للمستشفى ثانية ليكتشف الأطباء معاناتها من تعفن الدم، وبقيت فيه لمدة يومين، ولاحظ الأطباء أنها لو انتظرت يومين لكان عليهم بتر قدمها.

وقال الأطباء أن عليها العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وعلقت داوني، أن الورم وصل حتى ركبتها والوجع كان لا يحتمل، وحتى وقعت على الأرض لأني لم أعد أستطيع الوقوف.

الإنتان أو تعفن الدم هو عبارة عن حالة مرضية خطيرة تصيب الإنسان والحيوان، وتتميز بتفاعلها الالتهابي بسبب التعرض لعدوى جرثومية أو ظهور الجراثيم في الدم والأنسجة، حيث تنتشر حاملات المرض إلى الدم ثم إلى الأعضاء الداخلية للجسم، وهذا النوع من الجراثيم يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان ويسبب له والضرر.

يذكر أن تعفن الدم يحدث عندما يتفاعل الجسم مع العدوى عن طريق مهاجمة الأعضاء والأنسجة الخاصة به، ويصل فى بعض الحالات إلى بتر الأطراف.