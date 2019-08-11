"عيد الأضحى" يوم الاثنين في 20 دولة

أعلنت 20 دولة عدم القدرة على رؤية الهلال وإكمال ذي القعدة ثلاثين يوما، ليبدء عيد الأضحى لديهم يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس/أب.

الدول العشرين هي، الهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسيرلانكا وسلطنة عمان ونيوزيلندا وأستراليا والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق ومالاوي وتنزانيا وترينداد وتوباجو وجيانا وبريطانيا وموريتانيا.

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر الأحد أول أيام عيد الأضحى، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

ووفقا لوكالة "واس"، اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات.

وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.