"عيد الأضحى" يوم الاثنين في 20 دولة

الدول العشرين هي، الهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسيرلانكا وسلطنة عمان ونيوزيلندا وأستراليا والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق ومالاوي وتنزانيا وترينداد وتوباجو وجيانا وبريطانيا وموريتانيا.
ووفقا لوكالة "واس"، اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات.
وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.
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