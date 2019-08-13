قبل ساعات من طرحه... "الزومبي" مفاجأة التحديث الجديد للعبة "ببجي"

ساعات قليلة وتطرح لعبة الهواتف الذكية الشهيرة "ببجي"، آخر تحديث لها، غدا الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري، والذي سيكون حافلا بالعديد من المفاجآت.

وأبرز ما سيحمله التحديث الجديد، الذي يحمل رقم (0.14.0) هو مود "الزومبي"، والذي سيحمل في اللعبة عنوان "Infection" (عدوى)، والذي سيضع فريقان في مواجهة بعضهما، أحدهما سيكون "المدافعين"، بينما الآخر سيكون فريق "الزومبي"، ما يعني أن عشاق اللعبة سيكون لديهم ميزة لعب دور آكلي لحوم البشر للمرة الأولى في تاريخ "ببجي"، بحسب موقع "دوت إي سبورتس دوت كوم".

وسيعتمد فريق "المدافعون" على أسلحتهم المتطورة للقضاء على فريق "الزومبي"، لكن في حالة تعرض أحدهم للإصابة والعدوى، فسينضم إلى فريق "الزومبي"، وبعد انتهاء العد التنازلي في اللعبة، سيفوز فريق "الزومبي" لو تعرض فريق "المدافعين" جميعهم للقتل، وإذا حدث العكس حتى ولو كان بناجي واحد منهم فقط، فسيحسب لفريق "المدفعين" الفوز في النهاية.

كما أن من مفاجآت لعبة "ببجي" في ثوبها الجديد، هو أن أحداث المواجهة بين "المدافعين" و"الزومبي" ستدور على أرض جزيرة.

In Update 0.14.0, coming August 14, we're sailing the seven seas on a search for treasure. Battle hordes of zombies, explore a labyrinth, and let the golden compass guide your actions! pic.twitter.com/5oMgXaQBOd — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 9, 2019

وكانت مطالب في السعودية نادت في شهر يوليو/تموز بحظرها في المملكة.

وبحسب موقع "المواطن"، فإن عددا كبيرا من المواطنين السعوديين طالبوا بحظر اللعبة، مؤكدين بأنها تدعوا إلى العنف وترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم القتل والانتحار وبخاصة بين المراهقين.

وكانت دول عربية أخرى سباقة في حظر اللعبة كالعراق والأردن، حيث قرر البرلمان العراقي في اجتماع له بوقت سابق حظر عدد من الألعاب من ضمنها "ببجي" بسبب تأثيرها السلبي على الشباب.

وصدرت لعبة "ببجي" القتالية في عام 2017، وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل "ويندوز" و"إكس بوكس وان"، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف الذكية على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".