العثور على وسيلة لاختراق أي كمبيوتر ويندوز

كشف موظفو شركة "Microsoft"، عن نقاط ضعف حرجة تسمح للقراصنة باختراق كمبيوتر الضحية عن بعد.

في حال حدوث هجوم، يمكن للمتسللين استخدام هذه العيوب أو الثغرات من أجل إصابة النظام ببرامج خبيثة ونشره على أجهزة أخرى. نتيجة للهجوم، يحصل المجرم على إمكانية الوصول عن بعد إلى النظام دون أن يلاحظها أحد، بحسب المصدر

وتحتاج خدمات سطح المكتب البعيد إلى بعض الإصلاحات في عمل الأكواد البرمجية عن بُعد (RCE)، وهما CVE-2019-1181 و CVE-2019-1182، فليس على المهاجم سوى إعطاء أمر لهذه الأكواد لاختراق الكمبيوتر.

والأجهزة المتأثرة بالأكواد المعطلة هي Windows 7 SP1 وWindows Server 2008 R2 SP1 وWindows Server 2012 وWindows 8.1 وWindows Server 2012 R2 وجميع الإصدارات المدعومة من Windows 10.

أما الأجهزة غير المتأثرة هي نظام تشغيل Windows XP و Windows Server 2003 و Windows Server 2008 بالإضافة إلى بروتوكول التحكم بسطح المكتب عن بعد.

من المهم أن يتم تصحيح الأنظمة المتأثرة في أسرع وقت ممكن بسبب المخاطر المرتفعة المرتبطة بالأخطاء كهذه، ويمكن العثور على التنزيلات الخاصة بالتصحيح في دليل تحديث أمن "Microsoft"، أما الذين يتم التحديث لديهم بشكل تلقائي فلا داعي للقلق.