بريطانية كادت تفقد بصرها بسبب وصفة من الإنترنت لسلق البيض

تعرضت بريطانية تبلغ من العمر 22 عاما لحادث كاد يتسبب بفقدان بصرها وإصابتها بالعمى، وذلك بعد الاستعانة بوصفة وجدتها في الإنترنت.

عثرت بيثاني روسر على وصفة لسلق البيض من الإنترنت، وذلك باستخدام الميكرويف.

قامت بيثاني بمحاولة لسلق البيض باستخدام الميكرويف بعد وضعها في مياه مالحة، حيث وبحسب الوصفة فإن الماء المالح يمنع قشرة البيضة من الانفجار.

ووفقا للوصفة فإنه يجب تسخين البيضة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق، لكن المفاجأة حصلت عندما فتحت الفتاة باب الميكرويف لتنفجر البيضة.

اتصلت وبسرعة بالإسعاف، حيث تعرضت لحروق في وجهها، كما أنها تسببت بأضرار لعينها اليمنى، حيث أصبحت الرؤية فيها سيئة.

وتحدث الأطباء عن أنهم لا يضمنون بأن تستعيد الفتاة نظرها بشكل جيد، في الوقت الذي وصفت فيه الفتاة الحادث بأنه أسوء ما حصل لها في حياتها.