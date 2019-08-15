نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

اتهمت الممثلة البريطانية جوزفين غيلان، نجمة مسلسل "صراع العروش"، الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها التي كانت موجودة مع صديقتها خلال تلقي غيلان علاجا من اكتئاب ما بعد الولادة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أعلنت غيلان "اختطاف" سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية طفلتها غلوريا صاحبة الثمانية أشهر.

وزعمت غيلان أن الشرطة هددت صديقتها بسجنها إذا لم تمنحهم الطفلة، كما قالت جوزفين إنهم سرعان ما منحوا طفلتها إلى عائلة أخرى.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk — josephine gillan (@Officialmarei) August 7, 2019

وليس لدى جوزفين أدنى فكرة عن مكان طفلتها، حيث لا يسمح لها بزيارتها أو رؤيتها، على حد قولها.

وكشفت تقارير أن الشرطة ضمت الطفلة بأمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الممثلة البريطانية قد انتقلت إلى إسرائيل بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلتها خوفا من قيام سلطات رعاية الأطفال البريطانية بأخذ ابنتها بعيدا عنها.

وقال متحدث باسم سلطات رعاية الأطفال الإسرائيلية، إن ما يصب في مصلحة الأطفال هو المحرك الأساسي لأي قرار تتخذه السلطات.