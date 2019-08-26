مدير مهرجان الجونة السينمائي لـ"سبوتنيك": فخور بالمشاركة الروسية هذا العام

توقع مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن تكون الدورة الثالثة للمهرجان هذا العام أقوى من سابقتيها، مؤكداً وجود قائمة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المهمة ضمن البرنامج.

قال التميمي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه فخور بقائمة الأفلام الذي يحتويها برنامج الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، لا سيما المشاركة الروسية المتميزة من خلال فيلم "ذات مرة في تروبشُفسك" للمخرجة الروسية البارزة لاريسا ساديلوفا.

وتدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية صغيرة، حيث لا يمكن إخفاء الأسرار، أو العلاقات، ومهما حاول الناس التكتم على أسرارهم، سيعرف الأهل والأحبة في النهاية حقيقتها.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

وتُقدم الدورة الثالثة للمهرجان مجموعة من أحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم.

ويتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية ،مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

يعرض المهرجان نحو 80 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

ويمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية".

وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض مهرجان الجونة عددا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

حضر المؤتمر الصحفي مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه مؤسس الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي الفنان بشرى عبد الله رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني أمير رمسيس.