ليوناردو دي كابريو يتبرع بخمسة ملايين دولار لإخماد حرائق الأمازون

أعلن نجم هوليوود الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون، التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام.

وأعلن دي كابريو بصفته من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع المحسنين لورين باول جوبز وبريان شيث.

وسيقدّم صندوق غابات الأمازون التابع للمجموعة مساعدات مالية للشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين أثناء عملهم لحماية الأمازون. وأوضح بيان على موقع "Earth Alliance": "غابات الأمازون المطيرة مشتعلة، مع أكثر من 9000 من حرائق الغابات التي تقضي على المناظر الطبيعية الحساسة والتي لا يمكن تعويضها في جميع أنحاء البرازيل. منذ عام إلى تاريخ اليوم، يتم الإبلاغ عن أكثر من 72000 حريق من قبل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE). إن تدمير غابات الأمازون المطيرة ينشر ثاني أكسيد الكربون في الجو بسرعة وكميات هائلة، ويدمر نظاما إيكولوجيا يمتص ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام ويعدّ واحدًا من أفضل دفاعات الكوكب ضد أزمة المناخ".

وذكر البيان "خصصت "Earth Alliance" صندوقا لغابات الأمازون في حالات الطوارئ مع التزام أولي قيمته 5 ملايين دولار لتركيز الموارد المهمة على وسائل الحماية الأساسية اللازمة للحفاظ على "رئة الكوكب". ستوزع هذه الأموال مباشرة على الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يحمون الأمازون".

كما حث ليوناردو دي كابريو، أمس الاثنين، الحكومات على بذل مزيد من الجهد، وسط غضب دولي متزايد من الدمار الذي يلحق بأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

ووصف دي كابريو الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون بأنها "مأساة لا تصدق".

ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون مثيرا القلق نظرا لأهميتها للبيئة. ويقال إن هذه الغابات تنتج خمس أكسجين العالم.

August 2019 is continuing an active Amazon fire season, with large and intense fires burning in the region. @NASA satellites tracked actively burning fires across South America and captured images of smoke in the last week. https://t.co/EZKu01MPHg pic.twitter.com/VEoNZi2KJQ — NASA Earth (@NASAEarth) August 23, 2019

وجاءت تصريحات ليوناردو دي كابريو بعد يوم من تدشين مبادرة "تحالف الأرض"، التي أسسها مع الناشطين في الأعمال الخيرية لورين باول جوبز وبرايان شيث، لصندوق للطوارئ بمبلغ خمسة ملايين دولار للمساعدة في الحفاظ على هذه الغابات المطيرة.

وقال لرويترز "هناك مأساة كبيرة تحدث على مستوى العالم بسبب تغير المناخ وما يحدث في الأمازون التي تعد حقا رئتي الأرض وضرورة لحمايتنا في المستقبل".

وأضاف متحدثا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Once Upon a Time in Hollywood" في اليابان: "نحاول إشراك الآخرين في الأمر واطلاعهم عليه ليسهموا إذا استطاعوا".

وتابع قائلا "يجب أن تتعاون حكومات العالم، بما في ذلك البرازيل، لضمان ألا يستمر هذا".