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16:56 27 أغسطس/ أب 2019
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    الممثل ليوناردو دي كابريو

    ليوناردو دي كابريو يتبرع بخمسة ملايين دولار لإخماد حرائق الأمازون

    © REUTERS / Paul Drinkwater/Courtesy of NBC
    منوعات
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    أعلن نجم هوليوود الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون، التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام.

    وأعلن دي كابريو بصفته من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

    وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع المحسنين لورين باول جوبز وبريان شيث.

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    #Regram #RG @earthalliance #EarthAlliance, launched in July by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has formed an emergency Amazon Forest Fund with a commitment of $5 million dollars to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the life-sustaining biodiversity of the Amazon against the surge of fires currently burning across the region. Join Us. 100 percent of your donation will go to partners who are working on the ground to protect the Amazon. Earth Alliance is committed to helping protect the natural world. We are deeply concerned about the ongoing crisis in the Amazon, which highlights the delicate balance of climate, biodiversity, and the wellbeing of indigenous peoples. To learn more or to donate, please visit ealliance.org/amazonfund (see link in bio) Photos: @chamiltonjames, @danielbeltraphoto 2017

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    وسيقدّم صندوق غابات الأمازون التابع للمجموعة مساعدات مالية للشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين أثناء عملهم لحماية الأمازون. وأوضح بيان على موقع "Earth Alliance": "غابات الأمازون المطيرة مشتعلة، مع أكثر من 9000 من حرائق الغابات التي تقضي على المناظر الطبيعية الحساسة والتي لا يمكن تعويضها في جميع أنحاء البرازيل. منذ عام إلى تاريخ اليوم، يتم الإبلاغ عن أكثر من 72000 حريق من قبل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE). إن تدمير غابات الأمازون المطيرة ينشر ثاني أكسيد الكربون في الجو بسرعة وكميات هائلة، ويدمر نظاما إيكولوجيا يمتص ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام ويعدّ واحدًا من أفضل دفاعات الكوكب ضد أزمة المناخ".

    وذكر البيان "خصصت "Earth Alliance" صندوقا لغابات الأمازون في حالات الطوارئ مع التزام أولي قيمته 5 ملايين دولار لتركيز الموارد المهمة على وسائل الحماية الأساسية اللازمة للحفاظ على "رئة الكوكب". ستوزع هذه الأموال مباشرة على الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يحمون الأمازون".

    كما حث ليوناردو دي كابريو، أمس الاثنين، الحكومات على بذل مزيد من الجهد، وسط غضب دولي متزايد من الدمار الذي يلحق بأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

    ووصف دي كابريو الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون بأنها "مأساة لا تصدق".

    ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون مثيرا القلق نظرا لأهميتها للبيئة. ويقال إن هذه الغابات تنتج خمس أكسجين العالم.

    وجاءت تصريحات ليوناردو دي كابريو بعد يوم من تدشين مبادرة "تحالف الأرض"، التي أسسها مع الناشطين في الأعمال الخيرية لورين باول جوبز وبرايان شيث، لصندوق للطوارئ بمبلغ خمسة ملايين دولار للمساعدة في الحفاظ على هذه الغابات المطيرة.

    وقال لرويترز "هناك مأساة كبيرة تحدث على مستوى العالم بسبب تغير المناخ وما يحدث في الأمازون التي تعد حقا رئتي الأرض وضرورة لحمايتنا في المستقبل".

    وأضاف متحدثا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Once Upon a Time in Hollywood" في اليابان: "نحاول إشراك الآخرين في الأمر واطلاعهم عليه ليسهموا إذا استطاعوا".

    وتابع قائلا "يجب أن تتعاون حكومات العالم، بما في ذلك البرازيل، لضمان ألا يستمر هذا".

    انظر أيضا:

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    البابا فرنسيس: يجب على العالم أن يتكاتف لإخماد حرائق الأمازون
    إهانات شخصية لماكرون من مسؤول برازيلي بسبب غابات الأمازون
    ماكرون: دول مجموعة السبع تخصص 20 مليون يورو لمكافحة الحرائق في الأمازون
    "آبل" تعلن عن دعمها لاستعادة غابات الأمازون بعد الحرائق
    الكلمات الدلالية:
    البرازيل, البيئة, أخبار مشاهير, مشاهير, حرائق, غابات الأمازون, ليوناردو دي كابريو
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