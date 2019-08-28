الشاشة "الشلال" آخر صرعات الهواتف الذكية... فيديو

المقطع المصور يظهر جودة الكاميرا وسرعة الاتصال بالإنترنت وقدرته على التعامل مع شبكة "G5"، ويتصف بوجود شاشة تمتد على جانبي الجهاز وتوصف بـ"الشلال".

إذ تنساب الشاشة على الحواف رغم أن مزاعم نسبتها البالغة 100% من الجهة الأمامية ليست دقيقة كليا نظرا لوجود حواف صغيرة.

ولا توجد أزرار على جانبي الشاشة بل أزرار افتراضية ضمن برامج الهاتف. وفي الجانب السفلي والعلوي هناك مقبس سماعة رأس وزر التشغيل أو زر الطاقة بالإضافة إلى كاميرا سيلفي منبثقة.

يحتوي الهاتف على منفذين للميكروفونات (واحد في الأعلى والآخر في الأسفل) ، ومكبر صوت واحد بالأسفل بجوار ما يبدو أنه منفذ USB-C.