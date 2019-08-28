السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال الكشف عن أكبر تمثال للإبل في العالم ، في قرية الجمال في منتزه الملك فيصل في مدينة الطائف.

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيكل الذي بني على قاعدة فولاذية للمحافظة عليه من التآكل، بلغ ارتفاعه عشرة أمتار وقدر عرضه بنحو خمسة أمتار.

وأضافت الوكالة أن التمثال مزود بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

HH the President of the Saudi Camel Race Federation unveils the largest camel model in the world recorded in the Guinness World Records Book ⁦@GWR⁩ and receives the certificate from Guinness representative Glen Pollard.

⁧#مهرجان_ولي_العهد_للهجن2 pic.twitter.com/WtKXWrmLtm — الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) August 28, 2019

هذا هو ثاني سجل لموسوعة غينيس تم إعلانه خلال مهرجان ولي العهد للإبل ، بعد أن تم تحديد النسخة الأولى من المهرجان كأكبر مهرجان رياضي للجمال في العالم ، بمشاركة 11186 من الإبل التي تنافست في 787 جولة.

ويأتي رفع الستار عن التمثال بالتزامن مع تواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله للأرقام القياسية، الذي تتخلله منافسات تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة.

وخصصت للمنافسة جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.