بعد بلوغها "سن اليأس"... منة شلبي ترد على أنباء زواجها

وعلقت شلبي بطريقة ساخرة على خبر زواجها، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بجد؟ هو مين طيب مش تقولوا لي؟".
بجد؟ 🤔 هو مين طيب مش تقولوا لي؟ 😂 https://t.co/nvffdv4fmx— Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) August 29, 2019
كما أن منة شلبي نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، من حفل زفافها إلى جانب الممثلة التونسية، هند صبري، ضمن أحداث فيلمهما "بنات وسط البلد"، وسخرت مجددا من شائعة ارتباطها وكتبت معها تعليق ساخر: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات..ألف ألف مبروك".
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صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه 🤣 #كل_دي_إشاعات #ألف_ألف_مبروك
يشار إلى أن منة شلبي كشفت في شهر مارس/ آذار، عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما.
وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".
ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".
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