تحذير من وزارة الصحة المصرية بشأن 4 أنواع أدوية

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن الوزارة وجهت بسحب الأدوية الأربعة من الأسواق بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن التحذير الأول كان من تداول عقار Simethicone 120 ml emulsion - لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال- بجميع تشغيلاته، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية، بناء على طلبها.

وأصدرت الوزارة قرارا بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار Alertam 30 mg/5ml susp بجميع تشغيلاته بناء على طلب الشركة، وهو الدواء الذي يستخدم لعلاح الحساسية بجميع أنواعها ومنها الأنف والجلد.

وكان التحذير الثالث بشأن تداول تشغيلتين لعقارين، الأول لعلاج الإمساك، والثاني لعلاج أمراض الجهاز الهضمي "مُليَّن".

وطالبت في المنشور الذي حمل رقم 35 لسنة 2019 بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من العقارين، وهما: مستحضر LAXOLAC SYRUP لعلاج الإمساك، ومستحضر CALAMY1- D LOTION مُلَيِّن، ولعلاج أمراض الجهاز الهضمي.