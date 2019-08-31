كاظم الساهر يشعل حفل زفاف نجله عمر في الرباط ...فيديو

وأدى القيصر مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها المدعوون إلى الحفل، ومن أبرز "هل عندك شك"، "قولي أحبك" وتشارك الغناء مع نجله وعروسه المغربية نورة الدخش.
ولم يحضر الحفل أي من نجوم الفن والغناء، سوى الفنانة المغربية أسماء المنور، التي قدمت ديو غنائيًا مع الساهر في أغنية ”محكمة“، والفنان الشعبي يونس الرباطي الذي نشر مجموعة من الصور على حسابه.
وأظهر الفيديو وجود عدد من عناصر الأمن، وهي تمنع المصورين من التقاط الصور أثناء وجودهم على مدخل الفندق الذي أقيم بداخله حفل الزفاف.
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وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الصور التذكارية التي التقطها كاظم الساهر مع المشاركين في حفل زفاف نجله.
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