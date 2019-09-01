شوارزنيغر ينعي أقرب صديق له... صور

أعلن أرنولد شوارزنيغر، يوم أمس السبت، وفاة أقرب صديق له، لاعب كمال أجسام محترف، فرانكو كولومبو.

ونعى شوارزنغر صديقه بكلمات مؤثرة على انستغرام، قائلا: أنا مدمر اليوم لكني ممتن لـ54 عام من الصداقة والسعادة الذين شاركناهما معا، من ألعاب الشطرنج وأعمال البناء وتناول الوجبات والمزاح وجميع دروس الحياة التي تخطيناها، لقد نمونا معا وتعلمنا معا وأحببنا معا، حياتي كانت أكثر كمالا وإثارة لوجودك فيها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 30 Авг 2019 в 10:35 PDT

وأضاف شوارزنغر في رسالته، سوف اشتاق اليك دائما، ولكني أعلم أيضًا أن جزءًا منك يعيش فيي... وفي ملايين الأشخاص الذين ألهمتهم في كل يوم عشت فيه.

أنا أحبك فرانكو، وسوف أتذكر دائمًا الفرح الذي جلبته إلى حياتي، والنصائح التي قدمتها لي، ووميض عينيك الذي لم يختف أبدًا. كنت أفضل صديق لي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 7 Авг 2019 в 3:31 PDT

وحسب تقارير وسائل الاعلام الايطالية، توفي الممثل وكمال الأجسام كولومبو يوم الجمعة الماضي عن 78 عاما جراء حادث قارب في سردينيا.

ولد كولومبو في 7 أغسطس/آب عام 1941 في سردينيا. والتقى كولومبو شوارزنغر عام 1965 في مسابقة كمال الأجسام في شتوتغارت، ومنذ ذلك الحين، كبرت صداقتهم. وحضر كولومبو حفل زفاف شوارزنغر مع ماريا شرايفر في عام 1986، وكان إشبينا، كما شارك كولومبو في فيلم Iron Pump لعام 1977 لشوارزنغر.