نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة في عيد زواجها

احتفلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الأحد، بمرور 11 عاما على زواجها من طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم.

وشاركت "عجرم" صورة لها مع زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "سيظل هذا اليوم هو الأفضل في حياتي، ذكرى زواج سعيدة يا حبي".

وتزوجت نانسي عجرم من فادي الهاشم في عام 2008، وأثمر زواجهما عن 3 فتيات، هن ميلا التي أنجباها في نفس يوم ميلادها 16 مايو/أيار 2009، وإيلا في 23 نيسان/ أبريل 2011، وأخيرا ليا التي رزقا بها في الأول من فبراير/شباط 2019.

وتفاعل العديد من مستخدمي "إنستغرام" مع صورة نانسي عجرم مع زوجها، إذ تمنوا لهم دوام السعادة وأن يحفظهما الله من كل سوء، فيما أشار البعض إلى أنهما يشكلان "ثنائي جميل جدا"، بينما قال الإعلامي الرياضي، مصطفى الأغا لنانسي عجرم، عبر حسابه على "تويتر": "أنتي متصالحة مع نفسك ومع الحياة وهذه ميزة ليست لدى الكثيرين".

You are one the rare who are self contained كل عام وأنتما بخير وصحة وعافية ونجاح ، أنتي متصالحة مع نفسك ومع الحياة وهذه ميزة ليست لدى الكثيرين @NancyAjram https://t.co/rzhratvUiG — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) September 1, 2019

​وكانت نانسي عجرم، كشفت في لقائها مع برنامج "تخاريف"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، أن أول جملة قالتها لزوجها فادي الهاشم في لقائهما الأول: "أنت كتير حلو على فكرة"، لتؤثر فيه هذه الجملة بشكل كبير، وتتولد من بعدها شرارة الحب بينهما.

كما اعترفت في البرنامج بأنها غيورة على زوجها، وقالت: "أنا بغير وبسأل كتير، لكن فادي مش بيتخنق من أسئلتي".