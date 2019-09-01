بعد عملية تجميل فاشلة… فنانة كويتية: أنا نادمة

ونشرت الفنانة الكويتية فيديو، على موقع "انستغرام"، قالت فيه إنها تعترف بأن العملية، التي استخدمت فيها تقنية "تكساس" لنحت الوجه، غيرت شكلها.
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وأظهر مقطع فيديو نشرته على "انستغرام"، بعض الترهلات، التي ظهرت على وجهها بعدما أجرت عملية تجميل.
وبدأت الفنانة المصرية إلهام الفضالة، مشوارها الفني عام 2000، بمشاركتها في مسرحية "عالباب يا شباب" مع داود حسين، ثم انطلقت بعدها للمشاركة في أعمال فنية مختلفة من أشهرها "أميمة في دار الأيتام، وسوق الحريم، وحرب القلوب، وما أدراك ما أمي".
واحتفلت إلهام الفضالة، التي تبلغ من العمر 45 عاما، بميلاد أول حفيداتها من ابنتها منى العتيبي، التي أسمتها إلهام.
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