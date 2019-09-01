الحوت الطائر… مفاجأة تصدم السائحين فوق سطح البحر (فيديو وصور)

قام حوت ضخم بحركات مدهشة فوق سطح المياه، خلال جولة بحرية لمجموعة من السائحين قبالة الشواطئ الأسترالية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا ومقطع فيديو، يظهر لحظات مدهشة للحوت الضخم، وهو يقوم بقفزات عالية فوق سطح المياه.

Incredible footage shows a massive humpback breaching in choppy seas off the coast of Sydney as fascinated whale watchers look on

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/NRmUTPRTZu — GEOFF’S WORLD,RETIRED ROCK MUSO&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) September 1, 2019

وكان السائحون يرصدون تلك المشاهد، التي أصابتهم بالصدمة، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة من السياح كانوا على متن قارب بالقرب من ساحل سيدني الأسترالي في جولة لمشاهدة الحيتان.

وأضافت: "خلال تلك الجولة تفاجأ السياح بانطلاق الحوت من المياه، حيث تبعه مجموعة من الحيتان التي بدأت تكرر بعض تلك الحركات.

واستمر عرض الحيتان إلى أكثر من ساعة، كرر خلالها الحوت العملاق قفزاته المبهرة عدة مرات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول الباحثين إلى أن الحيتان تقفز خارج المياه عند تلاطم الأمواج في كثير من الأحيان.