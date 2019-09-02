بالفيديو... أول فندق فضائي في العالم

أعلنت مؤسسة "جيت واي فاونديشن" عن تصميم أول فندق فضائي يحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما.

الفندق سيعتمد على الجاذبية الصناعية، على عكس المحطة الفضائية المنعدمة الجاذبية.

الفندق سيكون على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر.

وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى، وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة.

وتهدف المؤسسة لتشغيل المحطة الفضائية بحلول عام 2025، حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع.

The Gateway Foundation is designing the world's first space hotel – the Von Braun Space Station

pilled and redbastehttps://t.co/EU9X5wb22L — Kek_Magician (@Keque_Mage) August 30, 2019

وعلى الرغم من أن السياحة الفضائية قد لا تكون متاحة إلا للأثرياء على مدار الأعوام المقبلة، إلا أن المؤسسة تهدف لجعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع.