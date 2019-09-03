عقب حادث مروع في تونس... فرقة روك شهيرة تلغي حفلها (صور)

قررت فرقة "ساباتون" السويدية لموسيقى الميتال، إلغاء حفلها في بولندا عقب الحادث الذي تعرضت له في صحراء تونس.

وكانت الفرقة تصور فيديو كليب في صحراء تونس، ونشرت الفرقة عبر موقعها على "فيسبوك" اعتذارا لجمهورها عن الحفل.

وذكرت الفرقة أن أفرادها كانوا في طريق العودة من تصوير فيديو كليب في الصحراء التونسية، حينما وقع لهم "حادث مروري خطير".

وأوضحت الفرقة: "تعرضنا لكسور وجروح، وبعضنا ينزف، والآخر كان بحاجة لتدخل طبي، لكننا سعداء لأننا أحياء، وواثقون في عودتنا لطبيعتنا مع الوقت".

وأضافت الفرقة: "لن نتمكن من المشاركة في الحفل المزمع ببولندا، لما قد يمثله ذلك من مخاطر على صحتنا، وفقا لتعليمات الفريق الطبي سوف نعود بكامل طاقتنا الشهر المقبل، بجولتنا الفنية في أمريكا الشمالية".