6 قارات و51 دولة...انطلاق أطول رحلة بحرية في العالم

أبحرت سفينة Viking Sun، من رصيف غرينتش في لندن، يوم 31 أغسطس/آب، في رحلة تعتبر الأطول لتسجل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" .

تشمل الرحلة البحرية التي تمتد على مدار 8 أشهر وتنتهي في لندن، عددا من المحطات والتي تشمل محطات في الدول الإسكندنافية، ومنطقة البحر الكاريبي، ووجهات في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

وستمر السفينة خلال فترة إبحارها عابرة 6 قارات و51 دولة و111 ميناء، في الوقت الذي ستحمل 930 مسافرا، وتصل مدة الرحلة إلى 245 يوما.

كما ستمر بطريقها إلى جزر جنوب المحيط الهادئ، ثم أستراليا وآسيا، قبل أن تعود إلى البحر المتوسط وأوروبا. وعلى طول الطريق، سوف يقضي الركاب ليالي في 23 مدينة.

وتصل أسعار الرحلة إلى 92990 دولارا للشخص الواحد، وتشمل التذكرة، السفر على درجة رجال الأعمال والوجبات ورحلة مجانية في كل مرفأ.

وتحتوي السفينة على ناد صحي وحوض سباحة ومكتبات ومسرح، بالإضافة لأن السفينة ستكون خالية من الكازينوهات، وتقتصر الرحلة على الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 سنة.