زوج سلمى حايك يغمس وجهها في كعكة ثم يفاجئها بتصرف مثير... فيديو

أثبت زوج الفنانة المكسيكية، سلمى حايك، الملياردير الفرنسي، فرانسوا هنري بينو، أنه قادر على إضفاء الحماس إلى حياتهما الزوجية، بعد مرور 10 سنوات، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ53.

وقام زوج سلمى حايك، خلال الاحتفال، باتباع تقليد مكسيكي، يقتضي حشر وجه صاحب عيد الميلاد في الكعكة، فقام بدفع وجه زوجته الجالسة في كعكة عيد الميلاد حتى غمسه بها، كما يوضح الفيديو الذي شاركته حايك مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام".

فيما أشارت سلمى حايك إلى أنها تحب ذلك التقليد المكسيكي، فقد أكدت أن ما أعجبها أكثر هو ما فعله زوجها معها بعدما غمس وجهها في الكعكة، وهو تقبيلها وسط الحاضرين للاحتفال، من أجل مصالحته على مقلبه معها.

وقبل أن تحتفل الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، بعيد ميلادها في 2 سبتمبر/ أيلول، شاركت صورة لها وهي تستعرض رشاقتها وقوامها، في لباس البحر "البكيني"، في إشارة منها إلى إنها لا تهتم ببلوغها 53 عاما وتقدمها في العمر.