مكياج صيفي ناعم يظهر نانسي عجرم بملامح جديدة (صورة)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها على "إنستغرام" صورة جديدة لها وهي تضع مكياجا صيفيا خفيفا غير ملامح وجهها بشكل مميز.

وتفاعل الآلاف من المتابعين والمعجبين مع الصورة الجديدة لنانسي التي نشرتها على صفحتها في "إنستغرام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙🦋💙 #NancyAjram @aishtiworld @joannalauraconstantine Публикация от Nancy Ajram (@nancyajram) 5 Сен 2019 в 8:35 PDT

ولعب المكياج الذي اختارته نانسي صيفيا بألوان برونزية خفيفة دورا في إظهار نانسي بصورة جديدة وجذابة أبهرت أبهرت الكثيرين.

من جهة ثانية، نقلت النجمة اللبنانية بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدس" وتظهر في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.