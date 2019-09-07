توضيح عاجل بشأن أنباء إصابة مطرب مصري شهير في حادث سير

وأكد المستشار الإعلامي للنقابة، طارق مرتضى، أن الفنان حكيم، لم يتعرض لحادث من الأساس، وأن كل ما نشر عبر المواقع الإخبارية غير صحيح، بحسب تقارير مصرية محلية.
وأوضح مرتضي، أن حكيم يتواجد في منزله حاليا، وأن كل ما في الأمر، أنه كان يسير بسيارته وقت وقوع حادث السيارة التي انتشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
🔴 عاجل --- حكيم يتعرض لحادث سير— أخبارك.نت (@akhbarak) September 7, 2019
في الفن: https://t.co/r8hvVKszbA pic.twitter.com/J8Z9LrJq2e
ومن ضمن التفاصيل التي نفاها المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أنه تم نقل حكيم، إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية، وأن الحادث كان أليما للغاية، وانقلبت سيارته عدة مرات، لذلك تم نقل حكيم وسائقه الخاص للمستشفى.
حكيم طرح خلال يونيو/حزيران الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها.
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