إعلامية مصرية: نانسي عجرم هي التي تشبهني وليس العكس... صور

رفضت مذيعة مصرية، مزاعم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تشبه الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وقالت المذيعة أميرة بدر: "لا أجد أنني أشبهها"، وتشبيهي لها لا يزعجني أبدا لأنني أحبها جدا"، بحسب مجلة "سيدتي".

الممثلة المصرية #أميرة_بدر عن #نانسي_عجرم : هي التي تشبهني لأني لم أجر عمليات تجميل، ما رأيكم هل يوجد شبه واضح؟https://t.co/fzksfLSLha pic.twitter.com/FaqkhHeeSk — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 7, 2019

ولكن أكدت "بدر" أنه في حال وجود شبه بينها وبين المطربة اللبنانية الشهيرة، فإن الأخيرة هي التي تشبهها لأنها لم تخضع لعمليات تجميل.

وتقدم أميرة بدر برنامج "أنا حوا"، المذاع عبر فضائية "المحور" المصرية.

من جهة ثانية، نقلت نانسي عجرم، بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" وتظهر في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.

View this post on Instagram 🖤#GladeEgypt #FeelGlade @humanagementme A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Aug 30, 2019 at 9:12am PDT

كما أن المطربة اللبنانية كانت متواجدة في العاصمة المصرية القاهرة، بصحبة ابنتها إيلا، في أواخر شهر أغسطس/آب، وذلك للترويج لأحد العطور العالمية بداخل مركز تجاري شهير في منطقة التجمع الخامس.