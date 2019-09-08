إعلامية مصرية: نانسي عجرم هي التي تشبهني وليس العكس... صور

وقالت المذيعة أميرة بدر: "لا أجد أنني أشبهها"، وتشبيهي لها لا يزعجني أبدا لأنني أحبها جدا"، بحسب مجلة "سيدتي".
الممثلة المصرية #أميرة_بدر عن #نانسي_عجرم : هي التي تشبهني لأني لم أجر عمليات تجميل، ما رأيكم هل يوجد شبه واضح؟https://t.co/fzksfLSLha pic.twitter.com/FaqkhHeeSk
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 7, 2019
ولكن أكدت "بدر" أنه في حال وجود شبه بينها وبين المطربة اللبنانية الشهيرة، فإن الأخيرة هي التي تشبهها لأنها لم تخضع لعمليات تجميل.
وتقدم أميرة بدر برنامج "أنا حوا"، المذاع عبر فضائية "المحور" المصرية.
✌🏻🔥 #TheVoiceKids #TeamNancy #NancyAjram pic.twitter.com/Svsq2I8pEZ
— Nancy Ajram (@NancyAjram) September 4, 2019
من جهة ثانية، نقلت نانسي عجرم، بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" وتظهر في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.
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كما أن المطربة اللبنانية كانت متواجدة في العاصمة المصرية القاهرة، بصحبة ابنتها إيلا، في أواخر شهر أغسطس/آب، وذلك للترويج لأحد العطور العالمية بداخل مركز تجاري شهير في منطقة التجمع الخامس.
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