نصف لتر من البيرة بـ 61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

دفع سائح أسترالي 61200 يورو مقابل نصف ليتر من البيرة في أحد الفنادق في مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا.

ووفق موقع "بوز.يي"، فإن السائح، بيتر لالو الذي يشتغل صحفيا أراد تذوق طعم البيرة البريطانية الحقيقية عندما كان يتجول في مدينة مانشستر، فدخل إلى أحد فنادق المدينة وطلب كأسا من البيرة الذي يفترض أن يكون سعره خمسة ونصف جنيه، لكن المفاجأة حدثت أثناء دفع المبلغ عبر البطاقة البنكية.

أضاف الموقع أن بيتر الذي كان بدون نظارات، لم ينتبه للخطأ في الحساب.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) 5 сентября 2019 г.

وبعد إجراء عملية الدفع تفاجئ بيتر برسالة مفادها أنه تم شطب 55300 جنيه (61200 يورو) من بطاقته مقابل نصف لتر من البيرة. بالإضافة إلى ذلك ، تم شطب خصم على العملية بقيمة 1500 يورومن حسابه.

وكتب الصحفي بنوع من المزاح على صفحته الرسمية على تويتر أنه قام بتذوق أغلى بيرة في التاريخ.