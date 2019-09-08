أول ضحية بسبب بريكست.. انتحار سيدة

أعلنت طبيبة شرعية في إحدى المقاطعات البريطانية، انتحار سيدة خوفا من الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وعاشت الفرنسية فرانس ماري لويز ديفيس صاحبة الـ76 عاما في بريطانيا مع زوجها الإنجليزي لنحو 50 عاماً، وكانت تخطط للعودة معه إلى بلدها.

وعانت فرانس ماري من القلق والخوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على خططها للعودة لبلدها، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الطبيبة الشرعية في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية، إن ديفيس انتحرت نتيجة مجموعة من الأسباب، منها معاناتها الاكتئاب خوفا من "بريكست".

وأوضحت الطبيبة أن ديفيس لديها تاريخ مع مرض الاكتئاب، وتعرضت لالتهاب رئوي أخيرا أضعف قدرتها على الحركة، كما أنها كانت تشعر بالحزن الشديد لوفاة حيوانها الأليف، إلى جانب خوفها من "بريكست"، وهي العوامل التي دفعتها للانتحار.