أول ضحية بسبب بريكست.. انتحار سيدة

وعاشت الفرنسية فرانس ماري لويز ديفيس صاحبة الـ76 عاما في بريطانيا مع زوجها الإنجليزي لنحو 50 عاماً، وكانت تخطط للعودة معه إلى بلدها.
وقالت الطبيبة الشرعية في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية، إن ديفيس انتحرت نتيجة مجموعة من الأسباب، منها معاناتها الاكتئاب خوفا من "بريكست".
وأوضحت الطبيبة أن ديفيس لديها تاريخ مع مرض الاكتئاب، وتعرضت لالتهاب رئوي أخيرا أضعف قدرتها على الحركة، كما أنها كانت تشعر بالحزن الشديد لوفاة حيوانها الأليف، إلى جانب خوفها من "بريكست"، وهي العوامل التي دفعتها للانتحار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)