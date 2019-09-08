مرض غامض يفتك بالكلاب في النرويج... والحكومة تتحرك

وأوضحت السلطات النرويجية أنها لم تتمكن من اكتشاف السبب وراء مرض مجهول، تشير التقديرات إلى أنه قتل عشرات الكلاب في البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نشرته "بي بي سي".

وذكرت هيئة سلامة الغذاء النرويجية، أنها تلقت بلاغات بست حالات أخرى من الكلاب المريضة، نفق اثنان منهم بالفعل، وكلهم يعانون من نفس أعراض القيء والإسهال الدموي.

وقالت المتحدث باسم الهيئة، أولي هيرمان، إن المرض "خطير للغاية بالنسبة للكلاب، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان معديا أو مجرد سلسلة من الحالات الفردية".

وأفاد المعهد النرويجي للطب البيطري، بأنه اكتشف نوعين من البكتيريا أثناء تشريح الجثة، لكنه لم يتمكن من توضيح ما إذا كان هذا هو سبب تفشي المرض أم لا.