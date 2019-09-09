تمساح يسبح ببقرة ضخمة في فمه... فيديو

رصدت كاميرا لراكب طائرة "هليكوبتر" تمساحا ضخما يقطع نهرا، في المقاطعة الشمالية في أستراليا، وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه ممسكا بها بفمه.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ملتقط الفيديو، استنس، صرح لشبكة "ان تي نيوز"، "لقد كنا في طريقنا لوضع مضخة في المياه في محطة مانبولو عندما رصدناه من الجو".

وأضاف "من الواضح أنه كان قد التقطها للتو... وكان يبدو سعيدًا للغاية بنفسه."

وتظهر الصور التمساح سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب الجيفة إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.

وقال ملتقط الفيديو أن جيفة هذه البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها.

يذكر أن ذلك النوع من الأبقار يتراوح وزن الإناث البالغة فيه نحو 600 كغ، ويصل وزن الذكور إلى 1100 كغ.