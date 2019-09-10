سبب صادم خلف انتحار نجمة التلفزيون الصغيرة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الثلاثاء، سبب وفاة نجمة قنوات الأطفال الشهيرة، ميا ليسيا نيلور، عن عمر ناهز 16 عاما.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت نيلور التي كانت تعمل في قناة "CBBC"، بشنق نفسها داخل البيت، بسبب ضغط الامتحانات.

وتم الإعلان عن وفاة الابنة، التي كان من المرتقب أن تجتاز شهادة الثانوية العامة خلال الصيف الجاري.

British actress Mya-Lecia Naylor, 16, died by ‘misadventure,’ inquest rules https://t.co/koVyRm8e2K pic.twitter.com/KqRwBvHesP — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) September 9, 2019

وقبل الانتحار، تلقى والدا الفتاة اتصالا هاتفيا من المدرسة الثانوية، أخبرهما بأن مستوى ابنتهما الدراسي ليس على ما يرام.

وبعد هذا الاتصال، تم منع الفتاة من حضور حفل، وقبل يوم من الوفاة شاهدت فيلما إلى جانب عائلتها، وتضمن العمل مقطعا للانتحار.

Child actress Mya-Lecia Naylor’s death ruled an accidental suicide https://t.co/llwN2o7YUp pic.twitter.com/Yv6jQbfzFT — Page Six (@PageSix) September 9, 2019

وشاركت الراحلة في أعمال أطفال شهيرة، إلى جانب ممثلين بارزين مثل إيميلي أتاك وفلور إيست وتيس دالي، وجسدت دورا في عمل يحكي عن تجربة فتاة انفصل والداها.

وفي السابع من أبريل/نيسان الماضي، قررت ميا ليسيا نيلور إنهاء حياتها.