بعد اعتذارها عن "الجونة السينمائي"... سوسن بدر تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية، سوسن بدر، تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لجراحة دقيقة، تسببت في اعتذارها عن عدم المشاركة في التحكيم بمهرجان "الجونة السينمائي" الثالث.

وقالت في اتصال مع برنامج "إم بي سي ترندنغ": "خضعت لعملية جراحية، وكنت أظن أنني سأتعافى قبل موعد انطلاق المهرجان، ولكن هذا لن يحدث، فمازال أمامي فترة تعافي وعلاج طبيعي، وأطبائي منعوني من الحركة الكثيرة، وهذا يتنافى مع متطلبات دوري في المهرجان".

السبب الحقيقي وراء اعتذار سوسن بدر عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/2DBdeEHrQw — MBC Trending (@MBCTrending) September 9, 2019

وتابعت: "كنت متحمسة للمشاركة ولكن ما حدث خارح عن إرداتي".

وكان من المقرر أن تشارك سوسن بدر في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الثالث.

وتنطلق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتصدر اسم سوسن بدر قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التدوينات "تويتر"، بعد عرض لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، بأواخر شهر أغسطس/آب، وهو المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وأطلت سوسن بدر في البرنامج بإطلالة جديدة، إذ ظهرت بشعر أبيض، موضحة أنها فور انتهائها من تصوير مسلسل "زي الشمس"، من بطولة دينا الشربيني، الذي عرض بشهر رمضان، توجهت إلى مصفف الشعر وقررت تغيير مظهرها بالكامل.

ومن بين الأسرار التي كشفتها سوسن بدر في "صاحبة السعادة، أن اسمها الحقيقي هو سوزان وليس سوسن، وأن المخرج شادي عبد السلام هو من قام بتغيير الاسم، موضحة أن والدها كان يرفض دخولها عالم الفن والتمثيل.