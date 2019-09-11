الإمارات...صحف بدون صور ضمن مهرجان"إكسبوغر2019"

واختارت الصحف الإماراتية في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، ذلك للتأكيد على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية. وجاء المهرجان في هذه الطبعة تحت شعار تخيل العالم دون صور.
صحف إماراتية تنشر أعدادها بلا صور .#عالم_بدون_صور .#اكسبوجر #xposurepf #تصويري #تصوير #صورة pic.twitter.com/jxx7dLBP8b— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) 11 сентября 2019 г.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، لصحيفة "الخليج" المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي صدرت صفحاتها فارغة من الصور.
الإبداع في #التسويق— عبدالرحيم الحمادي (@alhammadi_ay) 11 сентября 2019 г.
تخيل #عالم_بدون_صور pic.twitter.com/rchAseVTlz
ويهدف المهرجان الذي تأسس في 2016 وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى الارتقاء بمهنة التصوير وتسليط الضوء على التجارب العالمية في هذا المجال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)