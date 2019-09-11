الإمارات...صحف بدون صور ضمن مهرجان"إكسبوغر2019"

شاركت صحف إماراتية، اليوم الأربعاء، في حملة "عالم مِن دون صور" في مهرجان "إكسبوغر 2019″، والتي تدعم قيمة الصورة ودورها الكبير في التأثير العالمي وصناعة الخبر.

واختارت الصحف الإماراتية في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، ذلك للتأكيد على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية. وجاء المهرجان في هذه الطبعة تحت شعار تخيل العالم دون صور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، لصحيفة "الخليج" المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي صدرت صفحاتها فارغة من الصور.

ويهدف المهرجان الذي تأسس في 2016 وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى الارتقاء بمهنة التصوير وتسليط الضوء على التجارب العالمية في هذا المجال.