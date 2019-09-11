كشف حقيقة الطفل "المدخن" في مباراة بكرة قدم في تركيا (فيديو)

أثار مشهد لطفل يدخن في إحدى مباريات كرة القدم الخيرية في تركيا انتقادات كبيرة على وسائل التواصل، وسرعان ما تم الكشف أن الطفل هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما.

والتقط المشهد أثناء حضور المشجع لمباراة بين ناديي بورصا سبور وفنربخشه التركيين.

وتظهر لقطات الفيديو صبيان يجلسان على المنصة. أحدهما يتناول يدخن سيجارة ويبدو عمره لا يتجاوز 10 سنوات، وأصابت هذه اللحظة الكثيرين بالذهول وسببت عاصفة من السخط. حاول الجمهور معرفة من هو الطفل وأين كان والديه، إلا أن المفاجأة كانت أن الطفل الذي في المشهد هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما، وإلى جانبه ابنه، يشاهدان المباراة معا.

وهذا ، بالطبع ، لا يعفيه من المسؤولية ، لأنه في تركيا يحظر التدخين في الأماكن العامة ، بما في ذلك الملاعب.