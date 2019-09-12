تناول هذه الأطعمة يسبب اضطراب الدماغ

أكد علماء جامعة ييل الأمريكية، أن المواد الغذائية الغنية بالدهون تساهم في اضطراب وظائف الدماغ.

وفقا لموقع "MedicalXpres"، كشفت دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات، يساهم في زيادة الالتهابات بمنطقة ما تحت المهاد خلال ثلاثة أيام قبل ظهور أولى علامات السمنة.

ولاحظ الباحثون وجود تغييرات في بنية الخلايا الدبقية العصبية المناعية في الجهاز العصبي المركزي.

وعند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزداد نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بصورة مثيرة بسبب انخفاض عضيات الميتاكوندريا في الخلايا المنتجة للطاقة.

ووجد الباحثون أن حجب البروتين UCP2 ساعد الحيوانات التي كان نظامها الغذائي غنيا بالدهون، على الاكتفاء بتناول كمية قليلة من الطعام وعدم زيادة وزنها.