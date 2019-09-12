الفنانة إمارات رزق تعلن انفصالها عن زوجها حسام جنيد

أعلنت الفنانة السورية، إمارات رزق، انفصالها عن زوجها الفنان حسان جنيد، لتفاجئ بالخبر جمهورها.

وكشفت إمارات رزق، عبر منشور كتبته على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“، إتمام الطلاق رسميًا، موضحة أنها تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة.

وطالبت الفنانة السورية، متابعيها عبر ذات المنشور، بعدم توجيه أية أسئلة لها بشأن تفاصيل تتعلق بالطلاق، مؤكدة أنها ”مؤمنة بكل ما يأتي به الله“.

وكتبت إمارات رزق في المنشور" أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه."

من جانبه، أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، وكتب بصفحته الرسمية "فيسبوك" ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي

أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن."